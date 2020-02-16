Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что вскоре произойдет новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время Украинского ланча в Мюнхене.

По его словам, Украина ведет переговоры об организации нового масштабного обмена с Россией, в рамках которого планируется вернуть на родину 200 украинских граждан.

Президент Украины отметил, что количество жертв среди Украины уменьшилось после встречи в "нормандском формате", но снова увеличилось в начале 2020 года. Он добавил, что постоянно разговаривает с лидерами "нормандской четверки", чтобы утихомирить ситуацию. Также Зеленский заявил, что "практически" договорились о двух больших треках обмена.

"Было очень больно. И что ты делаешь, ты начинаешь продолжать диалог, я не думал о дипломатии, мы просто звоним всем коллегам, всем представителям, лидерам нормандской четверки, проговариваем, давайте успокоимся. Уменьшаются выстрелы. Мы договорились о двух больших треках обмена. Практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - рассказал Владимир Зеленский.

Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осенью местные выборы должны состояться, как на Донбассе, так и в Крыму.

Зеленский подчеркнул, что сейчас целью Киева является проведение выборов на всей территории Украины. При этом президент заявил, что власти Украины будут договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с террористами.

Зеленский и Путин также достигли соглашения: они оба признали, что Украине и России нужно активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Напомним, Зеленский не сдержался и выдал главную тайну отношений с Путиным.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил Путина о последствиях атаки на Украину.

Также Politeka писала, что Путин пришел в бешенство из-за Зеленского: "Конфликт продолжается".