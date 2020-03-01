Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с заместителем Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком

Встреча произошла в Минске, где проходит встреча украинской и российской делегаций, передает Politeka со ссылкой на пресс-службу ОП.

Главной темой переговоров стал обмен пленными в формате «всех на всех», о котором было договорено еще в декабре 2019 года во время встречи в Париже лидеры «нормандской четверки».

При этом Ермак высказался о намерении провести обмен уже в этом месяце.

Подобная новость вызвала неоднозначную реакцию украинцев, о чем они поспешили написать в комментариях.

«Это не входит в обязанности главы офиса президента. Прямое нарушение и превышение полномочий», «Те кто пишут здесь бред, хоть задумайтесь, в плену НАШИ, и нужно сделать всё возможное чтобы их вернуть... Не надоело про "зраду" писать?», «Не понимаю, почему такими вопросами занимается руководитель ОП», «Десятый раз уже "всіх на всіх" меняете, кого на этот раз отдавать будем?!», «По третьему кругу уже всех на всех меняют! Где вы их берете? Может, отлавливает, когда те приезжают к нам?)», – пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что в Кремле намерены продвигать идею федерализации Украины. По его словам, новый куратор украинского направления Дмитрий Козак может это продавливать. Он напомнил, что Козак известен своей работой в Приднестровье, где он пытался урегулировать вопросы между Молдовой и самопровозглашенной республикой. По словам Пристайко, Козак никоим образом не помог реинтегрировать Приднестровье в Молдову.

Мы также писали, что Путин поставил перед собой цель присоединить ОРДЛО к Украине. Такое мнение озвучил российский политолог Андрей Пионтковский. Комментируя последнюю попытку прорыва боевиков, он отметил, что именно таким способом в России пытаются ускорить процесс.

Также он подчеркнул, что Зеленский поставил себя в дурацкое положение после того, как Андрей Ермак 12 июля подписал протокол с Сурковым, где взяты односторонние обязательства Украины.

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