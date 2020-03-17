Фаворитами киевлян на будущих выборах мэра столицы являются Виталий Кличко и Андрей Пальчевский

Такие результаты показало социологическое исследование ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенного в Киеве с 6 по 7 марта.

Рейтинг кандидатов, если бы выборы прошли в ближайшую неделю:

Виталий Кличко (“УДАР”) – 26,4%

Андрей Пальчевский (самовыдвижение) – 22,4%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,7%

Сергей Притула (“Голос”) – 8,1%

Александр Омельченко (самовыдвижение) – 5,4%

Андрей Билецкий – 5%

Николай Тищенко – 4,3%

Дмитрий Гордон – 4%

Александр Попов (“ОПЗЖ”) – 3,5%

Дмитрий Гордон (“Сила и честь”) – 3,1%

Владимир Бондаренко (“Батькивщина”) - 2,5%

Борислав Береза (самовыдвижение) – 2%

Андрей Ильенко (“Свобода”) - 1,9%

22% киевских избирателей еще не определились со своим выбором. По сравнению с опросом, проведенным в январе, рейтинг Виталия Кличко заметно упал – на 4,3%. Теперь лидерство мэра под угрозой, ведь его почти догнал Андрей Пальчевский, поддержка которого увеличилась на 3,5%. Замыкает тройку лидеров Николай Томенко – его рейтинг вырос на 1,8%.

С начала 2020 узнаваемость претендентов изменилась. У телеведущего Андрея Пальчевского она выросла сильнее всех – с 64,2% до 71,9%. Директор ОО “Интер-Акция” Юрий Лагутов отметил, что больше киевлян узнали о журналисте благодаря его активной работе по коронавирусу:

"Андрей Пальчевский, будучи связанным с медициной, смог оперативно и качественно комментировать происходящие события. Он непосредственно освещал обсервацию в Санжарах украинцев, эвакуированных из Китая".

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов добавил, что "в связи с угрозой коронавируса от претендента на должность мэра Киева уже требуются и определенные медицинские знания". Сейчас Андрей Пальчевский появляется на популярных телеканалах чаще, чем Кличко. И комментирует ситуацию “профессионально, интересно”.

Узнаваемость Виталия Кличко осталась примерно на том же уровне благодаря тому, что он по прежнему является мэром Киева. В то же время, как подчеркнул Николай Спиридонов: “Антирейтинг Кличко превышает его рейтинг”. Исследование показывает, что большинство респондентов (37%) недовольны работой мэра.

По словам Юрия Лагутова, для киевлян большой неожиданностью стали коммунальные платежки в феврале и январе 2020 года. Отоплением занимается компания “Киевтеплоэнергия”, которая подчиняется КГГА. “Вместо того, чтобы экономить деньги, происходило тепловое накручивание”. Эта ситуация сильно повлияла на снижение рейтинга Кличко в марте.

В новый опрос социологи “Интер-Акции” добавили бывшего мэра столицы Александра Омельченко. Директор центра Юрий Лагутов, ссылаясь на свои источники, заявил: в этом году экс-градоначальник собирается участвовать в выборах.

Социологическое исследование провели в Киеве. В его рамках опросили 1,5 тысячи граждан Украины старше 18 лет, которые проживают в столице.

Напомним, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому: "По примеру США".

Как сообщала Politeka, Лесев раскрыл всю правду о Кличко и его «решалах»: «У власти беспредельщики».

Также Politeka писала, что украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался: "Неужели вы верите в ту чушь...".