В рейтинге вероятных кандидатов на пост мэра Киеве лидируют действующий градоначальник Виталий Кличко с 26% и журналист Андрей Пальчевский, за которого готовы проголосовать 22% киевлян

Такие результаты показал социологический опрос, проведенный ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 6 по 7 марта, показал, за кого бы проголосовали жители столицы, если бы выборы прошли в ближаюшую неделю.

Рейтинг возможных кандидатов выглядит таким образом:

Виталий Кличко (“УДАР”) – 26,4%

Андрей Пальчевский (самовыдвижение) – 22,4%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,7%

Сергей Притула (“Голос”) – 8,1%

Александр Омельченко (самовыдвижение) – 5,4%

Андрей Билецкий – 5%

Николай Тищенко – 4,3%

Дмитрий Гордон – 4%

Александр Попов (“ОПЗЖ”) – 3,5%

Дмитрий Гордон (“Сила и честь”) – 3,1%

Владимир Бондаренко (“Батькивщина”) - 2,5%

Борислав Береза (самовыдвижение) – 2%

Андрей Ильенко (“Свобода”) - 1,9%

Стоит отметить, что 22% опрошенных еще не определились с выбором.

Сравнивая вышеуказанные данные с тем, что показало исследование в январе 2020, можно говорить о тенденции понижения рейтинга Кличко и в то же время роста - Пальчевского. Так, рейтинг первого упал на 4,3 процента, тогда как у второго поднялся на 3,5 процента. В тройке лидеров оказался и Николай Томенко с ростом рейтинга на 1,8 процента.

Полученные результаты являются следствием влияния узанаваемости. Если у телеведущего Пальчевского наблюдается резкий скачок - с 64,2 до 71,9 процентов, то его главный соперник Кличко "топчется" на месте.