В рейтинге вероятных кандидатов на пост мэра Киеве лидируют действующий градоначальник Виталий Кличко с 26% и журналист Андрей Пальчевский, за которого готовы проголосовать 22% киевлян
Такие результаты показал социологический опрос, проведенный ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 6 по 7 марта, показал, за кого бы проголосовали жители столицы, если бы выборы прошли в ближаюшую неделю.
Рейтинг возможных кандидатов выглядит таким образом:
Виталий Кличко (“УДАР”) – 26,4%
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Андрей Пальчевский (самовыдвижение) – 22,4%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,7%
Сергей Притула (“Голос”) – 8,1%
Александр Омельченко (самовыдвижение) – 5,4%
Николай Тищенко – 4,3%
Дмитрий Гордон – 4%
Александр Попов (“ОПЗЖ”) – 3,5%
Владимир Бондаренко (“Батькивщина”) - 2,5%
Борислав Береза (самовыдвижение) – 2%
Андрей Ильенко (“Свобода”) - 1,9%
Стоит отметить, что 22% опрошенных еще не определились с выбором.
Сравнивая вышеуказанные данные с тем, что показало исследование в январе 2020, можно говорить о тенденции понижения рейтинга Кличко и в то же время роста - Пальчевского. Так, рейтинг первого упал на 4,3 процента, тогда как у второго поднялся на 3,5 процента. В тройке лидеров оказался и Николай Томенко с ростом рейтинга на 1,8 процента.
Полученные результаты являются следствием влияния узанаваемости. Если у телеведущего Пальчевского наблюдается резкий скачок - с 64,2 до 71,9 процентов, то его главный соперник Кличко "топчется" на месте.
Директор ОО “Интер-Акция” Юрий Лагутов прокомментировал, с чем связан рост узнаваемости Пальчевского. По его словам, журналист в последнее время активно участвует в освещении вопросов, связанных с коронавирусом. В частности, Пальчевский одним из первых поднял важный вопрос с завозом в страну тест-систем, благодаря которым можно выявить COVID-19.
"Андрей Пальчевский, будучи связанным с медициной, смог оперативно и качественно комментировать происходящие события. Он непосредственно освещал обсервацию в Санжарах украинцев, эвакуированных из Китая", - отметил Лагутов.
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов полагает, что уже на сегодня от мэра Киева требуются определенные медицинские знания для эффективного и оперативного освещения ситуации с коронавирусом. В этом ключе лидирует Пальчевский, который чаще, чем Кличко появляется на центральных телеканалах и комментирует данную тему “профессионально, интересно”.
На ряду с ростом популярности Пальчевского, узнаваемость Кличко остается примерно на том же уровне - во многом из-за того, что он действующий мэр. Спиридонов акцентирует внимание, что в то же время у Кличко растет антирейтинг, который уже превысил его рейтинг. Как показал опрос, большинство респондентов - 37% - негативно оценивают работу Кличко, как градоначальника.
Помимо ситуации с коронавирусом, также на популярность Кличко повлиял вопрос с платежками за коммунальные услуги. По словам Лагутова, для киевлян большой неожиданностью стали огромные счета в феврале и январе 2020 года. Отоплением занимается компания “Киевтеплоэнергия”, которая подчиняется КГГА. “Вместо того, чтобы экономить деньги, происходило тепловое накручивание”.
Отметим, в новый опрос социологи добавили бывшего мэра Киева Александра Омельченко, который, по информации Лагутова, ссылающегося на собственные источники, собирается в этом году участвовать в выборах
Добавим, в рамках социсследования были опрошены 1,5 тысячи граждан Украины старше 18 лет, которые проживают в столице.
Напомним, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому: "По примеру США".
Также Politeka писала, что украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался: "Неужели вы верите в ту чушь...".