Народный депутат Сергей Шахов, у которого выявили на днях коронавирус, записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому

Как передает Рoliteka.net, Шахов поделился роликом у себя на странице в соцсети Фейсбук. Поводом для обращения стала ситуация о якобы "кнопкодавстве" со стороны коллег Шахова, о чем накануне сообщил Зеленский.

"Обратите внимание на ваш секретариат... Пане президент, вас очень сильно подставляют... Можно зайти на сайт Верховной Рады и посмотреть, был ли Шахов в парламенте, регистрировался или нет. Я отвечу: я в парламенте не был, не голосовал и также коллеги не "кнопкодавили", как вам об этом сообщили. Хочу развенчать эти все слухи...и хотел бы, чтобы больше таких фейков не было", - заявил нардеп, отметив, что ожидает опровержение от Офиса президента.

Gepostet von Сергій Шахов am Mittwoch, 18. März 2020

Ранее мы сообщали, 18 марта МОЗ проинформировал, что среди зараженных COVID-19, есть народный депутат. В этой ситуации проводились все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование.

Позднее нардеп Шахов записал обращение, в котором рассказал подробности. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении в условиях самоизоляции. Избранник пообещал ежедневно выходить на связь и сообщать о течении болезни.

"Как видите, со мной все нормально. Пятый день моей болезни показывает, что все-таки не так страшен тот коронавирус, - поделился нардеп, обратившись за тем к чиновникам и украинцам, - Я желаю взяться за голову и наводить порядок... каждый гражданин, если есть хоть какие-то симптомы, похожие на коронавирус, надо вызывать врачей и сдавать тесты".

Отметим, по состоянию на 22 часа 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

Напомним, в Украине введены штрафы за нарушение правил карантина, которые будут действовать 3 месяца. По информации киевлян, правоохранители уже выписывают штрафы водителям общественного транспорта, которые превысили квоту по количеству пассажиров - их в маршрутных такси и мини-автобусах должно быть не более 10 за одну поездку.

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