Министерство здравоохранения сообщает, что из 14 официально зараженных COVID-19, один является народным депутатом Украины

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал МОЗ, сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Больной находится на амбулаторном лечении в условиях самоизоляции.

Зараженным оказался нардеп Сергей Шахов, который записал обращение в соцсети Фейсбук.

"Чувствую себя я нормально. Началось все это три дня назад - температура 38. Я, как нормальный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли анализы и тест на коронавирус, врачи ответили, нет. Это была больница "Доробут". Далее на второй день вызвал врачей специально, чтобы проверили легкие, еще раз температуру ... дали нормальные простые рецепты - побольше пить воды ... малина, лимон. И вот сегодня я чувствую себя уже нормально, температура упала. Перед тем, когда общался с врачами, подчеркнул, чтобы они взяли кровь и мазок из полости рта ... Сегодня позвонили мне из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Сразу хочу всем сказать, это не так страшно, как его малюют".

Шахов обратился к украинцам, призывая не паниковать.

"Буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом. Хочу, чтобы все знали, паника сегодня никому не на пользу... Я сегодня нахожусь дома на карантине, никого не подпускаю к ​​себе", - отметил нардеп.

Gepostet von Сергій Шахов am Mittwoch, 18. März 2020

В сообщении МОЗ добавили, что Шахов отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта.

Ранее мы сообщали, по состоянию на утро 18 марта, в Украине зафиксировано 14 случаев коронавируса. Среди заболевших трое детей: 10 лет, 1 год 10 месяцев и 6 месяцев.

В течение 17 марта в Центр общественного здоровья поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая 3, Днепропетровская 5, Донецка 3, Закарпатская 3, Ивано-Франковская 3, Киев 14 Николаевская 1, Ровненская 2, Сумская 2, Тернопольская 2, Херсонская 1, Черкасская 1 Черновицкая 1).

Также мы писали, что 18 марта в Киевской области официально ввели режим чрезвычайного положения. В госадминистрации отметили, что заработала горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19.

Напомним, стало известно, что коронавирус выявили у украинской актрисы Ольги Куриленко, которая много лет живет за границей. В настоящее время звезда пребывает у себя дома в Лондоне в самоизоляции. По ее словам, в больницах не оказалось мест, а так как у нее заболевание проходит в легкой форме, то ее отправили на "домашний карантин".

Куриленко известна тем, что сыграла подружку Бонда в одной из частей саги о британском шпионе.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

Также Politeka писала, что карантин максимально ужесточают с 18 марта: что делать украинцам, инструкция от Зеленского.