Народный депутат Сергей Шахов, у которого недавно диагностировали коронавирус, решил остаться в больнице по рекомендациям врачей

Как сообщает Politeka, об этом сообщил сам парламентарий у себя в Facebook.

«Друзья, как обещал, сообщаю обо всех изменениях своего состояния. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы», - говорится в обращении.

Кроме того, Шахов также пообещал рассказать подробности в одном из украинских телеканалов, в котором будет онлайн.

До этого мы писали, что народный депутат Сергей Шахов, у которого выявили на днях коронавирус, записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Политик поделился роликом у себя на странице в соцсети Фейсбук. Поводом для обращения стала ситуация о якобы "кнопкодавстве" со стороны коллег Шахова, о чем накануне сообщил Зеленский.

"Обратите внимание на ваш секретариат... Пане президент, вас очень сильно подставляют... Можно зайти на сайт Верховной Рады и посмотреть, был ли Шахов в парламенте, регистрировался или нет. Я отвечу: я в парламенте не был, не голосовал и также коллеги не "кнопкодавили", как вам об этом сообщили. Хочу развенчать эти все слухи...и хотел бы, чтобы больше таких фейков не было", - заявил нардеп, отметив, что ожидает опровержение от Офиса президента.

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