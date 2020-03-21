В Министерстве здравоохранения рассказали, что коронавирусом Covid-19 заразился еще один парламентарий

Как передает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Минздрава, болезнь также была обнаружена у ближайшего родственника политика.

«У второго народного депутата Верховной Рады Украины обнаружен коронавирус. Речь идет о Сергее Вельможном, коллега ранее заболевшего Сергея Шахова. Кроме того, заразился сын Вельможного», - говорится в сообщении.

Уточним, что нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский рассказал, что заразившийся парламентарий 16 марта присутствовал на согласительном совете Верховной Рады, где были все руководители фракций.

Сам Вельможный отреагировал на ситуацию спустя время. Нардеп опубликовал снимок из Александровской клинической больницы в Киеве и рассказал о самочувствии.

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно.

Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - отметил сам нардеп.

До этого мы писали, что народный депутат Сергей Шахов, у которого выявили на днях коронавирус, записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Политик поделился роликом у себя на странице в соцсети Фейсбук. Поводом для обращения стала ситуация о якобы "кнопкодавстве" со стороны коллег Шахова, о чем накануне сообщил Зеленский.

"Обратите внимание на ваш секретариат... Пане президент, вас очень сильно подставляют... Можно зайти на сайт Верховной Рады и посмотреть, был ли Шахов в парламенте, регистрировался или нет. Я отвечу: я в парламенте не был, не голосовал и также коллеги не "кнопкодавили", как вам об этом сообщили. Хочу развенчать эти все слухи...и хотел бы, чтобы больше таких фейков не было", - заявил нардеп, отметив, что ожидает опровержение от Офиса президента.

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