В Украине в ближайшие дни могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса

Такое заявление озвучил президент Владимир Зеленский в ходе заседания глав ОГА и мэров городов, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин - это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единении - наша победа", - заявил Зеленский.

При этом глава государства заверил, что каждая область получит помощь из Китая в равном количестве.

«Уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам», - сообщил он.

Кроме того, президент не исключил возможности введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране.

«Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация», - рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, присутствовавший на совещании.

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В связи с этим эксперт рассказал о негативных последствия, которые затронут каждого украинца.

По словам заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, продление режима карантина приведет к уменьшению доходов в большинстве семей, а некоторые и вовсе его лишатся.

«Учитывая отсутствие сбережений у большинства граждан, в таком режиме они смогут прожить не больше чем месяц», - говорит он.

Кроме того, эксперт отметил, что это ведет к существенному уменьшению поступлений в бюджет и соответственно – снижению возможностей помощи людям, которые находятся на содержании государства.

Специалист убежден, что продолжение изоляции приведет к усилению уголовных преступлений, в тоже время возрастет число недовольных нынешней властью, что выльется в протесты– сначала единичные, а затем систематизированные.

«Чем длиннее будет карантин – тем больше будет расти недовольство властью и запрос на ее замену – в том числе и насильственным путем», - считает Петренко.

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