Украинский журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский записал новое обращение к украинцам по поводу коронавируса
Телеведущий опубликовал соответствующее видео на странице в Фейсбук, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Как отметил журналист, ссылаясь на данные газеты "La Repubblica", на самом деле число больных в Италии в десять раз больше, чем сообщают официальные источники. Таким образом, вместо 60 тысяч заболевших, на самом деле в стране - 600 тысяч.
"Именно этим объясняется такая высокая смертность. По сравнению с Кореей, где смертность 0,6%, а в Италии - 9%. Весь город забит гробами", - отметил Пальчевский.
Если сравнивать с Украиной, то у нас совсем мало тестов. По словам журналиста, сейчас всего у 100 человек подтвердили коронавирус, однако если тестов было бы сделано столько же, сколько в Италии, то на сегодняшний бы момент в Украине диагностировали коронавирус у десятков тысяч человек.
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"Эта бы реальная картина спасла бы жизни. Я только что разговаривал с одним из депутатов, который лежит в Александровской больнице - забита реанимация, забита вся больница, а лекарства кончились. Вот и вся наша подготовка к власти", - сообщил телеведущий.
Напомним, Андрей Пальчевский считает, что главная проблема Украины сегодня - это коронавирус.
Как отметил журналист, государство совершенно не готово к недугу.
«Я могу сказать из своего личного опыта. Мне только что звонила женщина, которая переболела двусторонним воспалением легких после перенесенного гриппа. И ее ребенок 14 лет с температурой 40 пролежал четыре дня тоже с воспалением», - отмечает журналист.
Пальчевский считает, самое подлое в нашей стране, что люди не могут сделать тест, а также, что не созданы штабы.
Ранее сообщалось, Андрей Пальчевский рассказал, что лучшей страной по борьбе с недугом оказалась Южная Корея, в ней создали более 600 пунктов забора материалов для исследований.
А ведь гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что весь успех в борьбе с эпидемией заключается в количестве тестов.
Напомним, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».
Ранее Politeka сообщала, что харьковчанка с собакой "застряла" в Китае, звонок Зеленского не помог: "я не вернусь, потому что...".
Также Politeka писала, что пассажир метро Харькова устроил настоящее застолье в вагоне, видео: "нет коронавирусу".
https://www.youtube.com/watch?v=qZMYhwlWnzg