Украинский журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский записал новое обращение к украинцам по поводу коронавируса

Телеведущий опубликовал соответствующее видео на странице в Фейсбук, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Как отметил журналист, ссылаясь на данные газеты "La Repubblica", на самом деле число больных в Италии в десять раз больше, чем сообщают официальные источники. Таким образом, вместо 60 тысяч заболевших, на самом деле в стране - 600 тысяч.

"Именно этим объясняется такая высокая смертность. По сравнению с Кореей, где смертность 0,6%, а в Италии - 9%. Весь город забит гробами", - отметил Пальчевский.

Если сравнивать с Украиной, то у нас совсем мало тестов. По словам журналиста, сейчас всего у 100 человек подтвердили коронавирус, однако если тестов было бы сделано столько же, сколько в Италии, то на сегодняшний бы момент в Украине диагностировали коронавирус у десятков тысяч человек.

"Эта бы реальная картина спасла бы жизни. Я только что разговаривал с одним из депутатов, который лежит в Александровской больнице - забита реанимация, забита вся больница, а лекарства кончились. Вот и вся наша подготовка к власти", - сообщил телеведущий.

Напомним, Андрей Пальчевский считает, что главная проблема Украины сегодня - это коронавирус.

Как отметил журналист, государство совершенно не готово к недугу.

«Я могу сказать из своего личного опыта. Мне только что звонила женщина, которая переболела двусторонним воспалением легких после перенесенного гриппа. И ее ребенок 14 лет с температурой 40 пролежал четыре дня тоже с воспалением», - отмечает журналист.

Пальчевский считает, самое подлое в нашей стране, что люди не могут сделать тест, а также, что не созданы штабы.

Ранее сообщалось, Андрей Пальчевский рассказал, что лучшей страной по борьбе с недугом оказалась Южная Корея, в ней создали более 600 пунктов забора материалов для исследований.

А ведь гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что весь успех в борьбе с эпидемией заключается в количестве тестов.

больных в 10 раз больше!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 24. März 2020

Напомним, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».

Ранее Politeka сообщала, что харьковчанка с собакой "застряла" в Китае, звонок Зеленского не помог: "я не вернусь, потому что...".

Также Politeka писала, что пассажир метро Харькова устроил настоящее застолье в вагоне, видео: "нет коронавирусу".

https://www.youtube.com/watch?v=qZMYhwlWnzg