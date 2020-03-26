Глава Минздрава Украины Илья Емец сделал скандальное заявление в эфире

Министр изначально призвал государство и бизнес выделить деньги на тесты. Емец считает, что они должны быть массово у всех украинцев. Об этом пишет Politeka со ссылкой на интерьвю министра на одном из телеканалов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Я бы призвал не только государство, но и бизнес Украины, который осознанно должен сделать так, чтобы у нас экспресс-тесты и серологические были массово у всех украинцев", - сказал чиновник во время беседы с журналистом.

Еменец добавил, что средняя продолжительность жизни мужчин 65 лет. И финансисты считают, сколько на тех живых, которым больше 65, нужно выделить, нужно денег дать. А министр уверен, что нужно выделять на живых людей, а не трупов, которые, судя по всему, являются те, кто старше 65. Интересно, что самому министру 64 года.

Подивився епічне інтерв'ю міністра охорони здоров'я Ємця, яке він дав 112 каналу. Зараз пишуть, що міністр у ньому назвав трупами людей старше 65 років, але насправді досить складно зрозуміти, що сказав Ємець. Дослівно фраза звучить так: "Тривалість життя середня для чоловіків по-моєму у нас складає 65 років. Тому я вам скажу відверто, що коли фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розразховувати на тих людей, які ще у нас... Так? Я не лякаю і не жартую, які у нас ще живі, то я весь час кажу, ви пiдрахуйте... Так? Скільки нам треба виділити фінансів. Так? Але на ще живих людей, а не на трупих" Якщо чесно, я мало що зрозумів в цьому потоці свідомості. Але сподіваюся, борці з соросятами задоволені. Саме таких професіоналів вони хотіли у МОЗі. Gepostet von Денис Казанский am Donnerstag, 26. März 2020

"Средняя продолжительность для мужчин составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что когда финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас живы. То я говорю, вы подсчитайте, сколько нам нужно выделить финансов на живых людей, а не на трупов", - сказал министр.

Активист Александр Леменов в социальных сетях негативно отозвался о таком высказывании:

"С удивлением узнал, что 64-летний министр здравоохранения Илья Емец предложил не тратить деньги на 65+-летних граждан, что болеют.

В конечном итоге, я сделал бы одно исключение. Добавил его бы в список тех, кого не нужно лечить", - написал активист.

В комментариях люди начали активно обсуждать высказывание министра:

"Выполняют заказ от Пенсионного фонда?", "А он и внешне чем-то Брежнева напоминает", "Поймал итальянский хайп", " 5-ый год свято уверен, что единственный референдум, который нам нужен - это аутсорсинг законодательной и судебной власти, и полная компьютеризация исполнительной", "Любопытно, а до 64-х лет он планку не снизил, потому как и ему самому столько же?)", "Лучше бы он вообще рот не открывал. Может, у него руки и золотые, но язык как помело, и не понятно ,соответственно, что с мозгами. Как откроет рот, так черные жабы летят, то "умрут все пенсионеры", то " зачем на трупы выделять финансы". Нуууу, дурак! Он даже мысль не может сформулировать четко, правильно, чтоб не было никаких разночтений, постоянно вляпывается в скандалы. Что от такого министра можно ожидать?".

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