Глава Минздрава Украины Илья Емец сделал скандальное заявление в эфире
Министр изначально призвал государство и бизнес выделить деньги на тесты. Емец считает, что они должны быть массово у всех украинцев. Об этом пишет Politeka со ссылкой на интерьвю министра на одном из телеканалов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).
"Я бы призвал не только государство, но и бизнес Украины, который осознанно должен сделать так, чтобы у нас экспресс-тесты и серологические были массово у всех украинцев", - сказал чиновник во время беседы с журналистом.
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Еменец добавил, что средняя продолжительность жизни мужчин 65 лет. И финансисты считают, сколько на тех живых, которым больше 65, нужно выделить, нужно денег дать. А министр уверен, что нужно выделять на живых людей, а не трупов, которые, судя по всему, являются те, кто старше 65. Интересно, что самому министру 64 года.
"Средняя продолжительность для мужчин составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что когда финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас живы. То я говорю, вы подсчитайте, сколько нам нужно выделить финансов на живых людей, а не на трупов", - сказал министр.
Активист Александр Леменов в социальных сетях негативно отозвался о таком высказывании:
"С удивлением узнал, что 64-летний министр здравоохранения Илья Емец предложил не тратить деньги на 65+-летних граждан, что болеют.
В конечном итоге, я сделал бы одно исключение. Добавил его бы в список тех, кого не нужно лечить", - написал активист.
В комментариях люди начали активно обсуждать высказывание министра:
"Выполняют заказ от Пенсионного фонда?", "А он и внешне чем-то Брежнева напоминает", "Поймал итальянский хайп", " 5-ый год свято уверен, что единственный референдум, который нам нужен - это аутсорсинг законодательной и судебной власти, и полная компьютеризация исполнительной", "Любопытно, а до 64-х лет он планку не снизил, потому как и ему самому столько же?)", "Лучше бы он вообще рот не открывал. Может, у него руки и золотые, но язык как помело, и не понятно ,соответственно, что с мозгами. Как откроет рот, так черные жабы летят, то "умрут все пенсионеры", то " зачем на трупы выделять финансы". Нуууу, дурак! Он даже мысль не может сформулировать четко, правильно, чтоб не было никаких разночтений, постоянно вляпывается в скандалы. Что от такого министра можно ожидать?".
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