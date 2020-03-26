Украинский журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский заявил, что китайские тесты на коронавирус не работают

Телеведущий сообщил об этом на своей странице в Фейсбук, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Как отметил Пальчевский, на опыте одной из частных лабораторий из 500 тестов сработал лишь один, также, как в Киевской инфекционной больнице, где сделали больше всего тестов.

"Это говорит о том, что тесты не работают", - отметил журналист.

Также Пальчевский добавил - в испанской газете "El Mundo" сообщили - все быстрые тесты, произведенные в Китае и привезенные к ним, не способны определить коронавирус. Чувствительность указанных тестов вместо 80% составляет всего 30%.

"Эту информацию я сегодня доложу руководству страны, а вы имейте ввиду - когда вас посылают на анализ, требуйте провести ПЦР-анализ. Другого средства - не дано", - отметил телеведущий.

Напомним, Андрей Пальчевский рассказал, ссылаясь на данные газеты "La Repubblica", что на самом деле число больных в Италии в десять раз больше, чем сообщают официальные источники.

Таким образом, вместо 60 тысяч заболевших, на самом деле в стране - 600 тысяч.

Также он добавил - если тестов было бы сделано столько же, сколько в Италии, то на сегодняшний бы момент в Украине диагностировали коронавирус у десятков тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Андрей Пальчевский уверен, что украинцы в период пандемии коронавируса должны вести себя исключительно так, как себя ведут все страны мира, которые реально борются с вирусом.

По его мнению, у Украины еще есть шанс спасти своих граждан, но для этого нужны массовые проверки и тесты.

Напомним, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».

Ранее Politeka сообщала, что Пальчевский раскрыл главное условие победы над коронавирусом в Украине: «Успех зависит от…»