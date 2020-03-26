Пандемия коронавируса, накрывшая весь мир, опустошила улицы городов и явила всем картину, какой бы была планета без людей

Соответствующее видео, смонтированное из записей камер видеонаблюдения в самых туристически привлекательных местах мира опубликовали в сети, передает Politeka.

На кадрах можно увидеть самый популярный фонтан Рима – Треви. В былые времена к нему было невозможно подойти из-за огромного количества туристов. Сейчас же рядом – ни одной живой души.

Каналы Венеции поражают пустотой. Нет привычных гондол и зевак на мостах.

Популярные пляжи кажутся совершенно нереальными без людей. То же касается и горнолыжных курортов.

Многолюдные улицы Нью-Йорка превратились в реальные локации для фильмов на тему постапокалисиса.

Видео вызвало бурю эмоций среди пользователей. Они оставили сотни комментариев, подавляющее большинство которых говорит о том, что стало лучше.

«Мне, конечно, пи*дец как страшно, но, надо признать, мир без нас прекрасен», «Отлично выглядит», «Пришло время задуматься человечеству, как мы живём!», «Фильм ужасов ☠️», «Как-то грустно. Земля осиротела. Столько человек кичился своим величием..... Не война и не катастрофа. Просто один малюсенький вирус и все человечество спряталось. Так кто же в этом мире велик?», «Увы! Без нас мир выглядит прекрасно!», «А почему реквием? Красиво мир выглядит без людей. Чисто и свободно. Хватит тоску и волну нагонять!», «Наконец Вселенная сделала глубокий вздох от человечества !!!!!», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что итальянский ученый Гуидо Сильвестри не исключает того, что коронавирус удастся побороть не ранее, чем через полтора года. Пока же. Чтобы получить иммунитет, людям придется просто им переболеть.

Съёмки наружных камер. Как мир сейчас выглядит без нас.. Gepostet von Ася Резницкая am Mittwoch, 25. März 2020

Напомним, Камельчук рассказал, сколько украинцев потеряют работу после карантина.

Как сообщала Politeka, в ВОЗ рассказали, что на самом деле остановит эпидемию.

Также Politeka писала, что вирусолог рассказала украинцам, как обезопасить себя от коронавируса.