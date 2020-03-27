Член партии «Слуга народа» Николай Тищенко в 2008 году вместе со своими бизнес-партнерами задолжал банкам более двух миллионов долларов, подделал документы, а после незаконно вывел залоговое имущество

Об этом заявил народный депутат Гео Лерос на своей странице в Фейсбук, передает Inforesist.

«25.01.2019 года по Тищенко Николаю Николаевичу и его партнерам было возбуждено уголовное дело номер 12019100010000521 по статье 358 часть 1 Криминального кодекса Украины», — утверждает Лерос.

По словам нардепа, в 2007 году Тищенко вместе с партнером Владимиром Ситаком взял в банке три кредита под залог недвижимого имущества – на 328 тысяч, 260 тысяч и 450 тысяч долларов.

«В 2008 году Тищенко Н.Н. с партнерами перестал оплачивать кредит в общей совокупности по которым они должны более 2 млн. долларов. После через схему перепланировки помещений и перерегистрации этих помещений по поддельным документам, они вывели из-под залога все залоговое имущество», — написал политик.

По информации Лероса, следователи подготовили Тищенко подозрение по статье «подделка документов, печатей, штампов или бланков».

«Но по инсайдерской информации, после победы Владимира Зеленского, Ермак через Кличко попросил, после чего уголовное дело было закрыто и направлено в архив», — написал «слуга народа».

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский уволил депутата Лероса с должности советника после того, как тот открыто выступил против инициативы Андрея Ермака по урегулированию ситуации на Донбассе.