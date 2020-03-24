Верховная Рада может провести внеочередное заседание уже 26 марта

Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в «Слуге народа». Один из заместителей главы фракции рассказал, что нардепы могут встретиться в парламенте уже в этот четверг, однако все еще может измениться.

«Окончательного решения нет. В депутатских чатах переписываются, что скорее всего заседание состоится 26 марта», - сообщил он.

Другие источники в партии отмечают, что, судя по переписке, заседание может сорваться из-за неявки многих депутатов. Об этом сами народные избранники пишут в своих чатах.

«Многие говорят, что не приедут», - признаются источники.

В свою очередь, украинцы отмечают, что если депутаты все же соберутся в Раде, они рискуют заразиться коронавирусом.

«После заседания ВР 26 числа больных или подозрительных на заболевание нардепов еще прибавится. И к бабке не ходи» «не хотите работать, составляйте мандат и мандуйте на все четыре стороны. И откуда они ехать собираются, они же говорили, что работают в комитетах, или то просто по ушам поездили и вся работа, дармоеды», «Интересно а чем депутаты лучше за других, ну например: военных, полицейских, врачей или еще кого-либо?!!! А, совсем забыл- ОНИ ЖЕ ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ! Значит находятся в особой группе риска», - возмущаются люди.

Отметим, что Рада хочет проголосовать за закон, который позволил бы депутатам проводить заседания в формате видеоконференции на время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В законопроекте предлагается наделить нардепов правом решать насущные вопросы, связанные с противодействием коронавирусной болезни COVID 19, на заседаниях онлайн в течение 60 дней. Предполагается, что голосовать депутаты будут по одному и с визуализацией.

Также напомним, что коронавирус уже добрался до Верховной Рады: диагноз официально подтвержден у двух нардепов, в том числе и у Руслана Горбенко из «Слуги народа».

Напомним, коронавирус опустошает новую страну, число жертв бьет рекорды.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский предупредил о резкой вспышке коронавируса в Украине.

Также Politeka писала, что коронавирус прорвался в "Слугу народа", скандальные откровения нардепа.