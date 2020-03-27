Андрей Пальчевский раскритиковал Виталия Кличко за попытку дискредитировать его самого и его клинику Eurolab

Известный украинский журналист обратился к киевскому мэру с требованием уточнить, какую клинику он имеет в виду, когда выступает с ничем не подкрепленными обвинениями о скрытии положительных тестов на коронавирус в частном медицинском заведении Киева.

«Хочу предупредить, что готовятся документы, потому что Кличко об этом сказал, на всех тех, кто распространяет слухи о том, что в Киеве есть клиники, которые скрывают больных от министерства здравоохранения. Это не только подло, понятно почему, потому что это элемент политической борьбы, но в критические моменты нашему великому спортсмену и невеликому руководителю я хотел бы сказать: «Язык держите за зубами». Нет фактов – не надо трепаться», - возмутился Пальчевский.

Он также опроверг слова Кличко о том, что в киевских больницах якобы не обустраивают «ВИП-палаты» для топ-чиновников.

«Насколько мне известно, даже в Александровской больнице специально созданные условия для всех тех элитных пациентов, которые там находятся», - рассказал журналист.

Он также обратился к Владимиру Зеленскому, прокомментировав решение о продолжении приватизации, несмотря на эпидемию.

«Когда мы поддержали вас, Владимир Александрович, мы надеялись на то, что у нас наступит новая эра – эра украинского милосердия по отношению к собственному народу», - разочарованно напомнил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский рассказал о заробитчанах, которые прорываются в Украину из Польши.

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил украинцев насчет тестов на коронавирус.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как сдержать пандемию коронавируса в Украине.