Только тесты и массовые проверки украинцев помогут избежать трагедии в Украине, которую несет пандемия коронавируса

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line украинский журналист Андрей Пальчевский (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его мнению, украинцы в период пандемии коронавируса должны вести себя исключительно так, как себя ведут все страны мира, которые реально борются с вирусом.

"Должна быть налажена система тестов для украинцев. Вот, например, Корея, которая занимает первое место по результативности борьбы с коронавирусом, делает тесты прямо на улице у прохожих, берут их даже у пассажиров и водителей машин. В то же самое время, украинское правительство этого все еще не сделало, а наш центр исследования коронавируса сделал лишь 600 тестов, пока Италия делает 1000 экспертиз в день", - отметил Пальчевский.

Он также добавил, что наше население практически ничем не отличается от италийского, где официально скрывают цифры зараженных. Но у Украины еще есть шанс спасти своих граждан, но для этого нужны массовые проверки и тесты.

"На днях вышло исследование в Италии в котором говорилось, что среди зараженных там около 600 тысяч человек. Это происходит из-за того, что Италия видит лишь маленькую часть заболевших, ведь у них нет тестов, чтобы проверить всех. Поэтому, по мнению многих экспертов, от коронавируса может спасти массовая проверка граждан, а не карантин", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».

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