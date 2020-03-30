Это очень важный вопрос

Доктора Комаровского предложили назначить новым министром здравоохранения Украины в случае увольнения Ильи Емца

Как передает Politeka, с такой инициативой украинцы решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и уже начали собирать подписи. Соответствующее предложение появилось на сайте электронных петиций к главе государства.

«Считаю, что с целью повышения эффективности борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции существует необходимость утверждения на пост министра здоровья Доктора Комаровского!!! Пусть хранит нас Бог!», - говорится в тексте публикации.

Документ, создать который имеет право каждый гражданин страны, была опубликована 30 марта и на момент написания материала набрала только 28 из 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Напомним, накануне появилась информация о том, что нынешний глава Минздрава Илья Емец решил уйти в отставку. Об этом рассказала нардеп Ирина Геращенко в Facebook.

«Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса», - отметила она.

Кроме того, Геращенко рассказала, что в Раде уже начали проходить встречи с кандидатами на вакантные должности.

«На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко», - подчеркнула она.

Добавим, позже пресс-секретарь министра Артем Дехтяренко опроверг информацию об отставке Емца.

Однако 30 марта в ходе засдения Верховной Рады Емец все же был отправлен в отставку.

Отметим, что сейчас должность главы Минздрава важна как никогда на фоне пандемии коронавируса.

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