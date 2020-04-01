Глава Офиса президента Андрей Ермак рискует остаться без высокой должности
Об этом, ссылаясь на свои источники, информирует Telegram-канал Легитимный.
Как утверждают инсайдеры, на фоне скандала, в котором засветился родной брат Андрея Ермака, руководитель Офиса президента стал слишком токсичным.
"В Офисе Президента начали задумываться о «преемнике».
Зеленский пока этот вопрос не рассматривал, но кто-то усердно пытается «вложить» в голову Президенту эту мысль. Против Ермака даже в ОП создалась скрытая ситуативная коалиция", - говорится в сообщении.
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Также известно, что Андрей Ермак из-за громкого скандала пока может забыть о перезагрузке Офиса президента.
"Андрей Ермак сейчас очень злой, ведь он только укрепился в кресле Главы Офиса Президента и хотел начать перезагрузку всего ОП. Сейчас Ермак про это может забыть и будет пытаться удержаться в кресле", - резюмировали в Легитимном.
Ранее мы рассказывали о том, что нардеп из "Слуги народа" Гео Лерос раскрыл преступную схему брата Андрея Ермака.
По словам парламентария, брат главы Офиса президента обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности в обмен на денежное "вознаграждение".
"Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и конечно заработок на государстве", - добавил Гео Лерос, публикуя скандальные кадры.
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