Украинцы по возможности должны оставаться в тех странах, где они сейчас находятся
Подобное заявление во время брифинга сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Politeka.net.
В частности, министр сделал громкое заявление после дебоша, который устроили украинцы в аэропорту Борисполь после эвакуации из Вьетнама.
По словам Дмитрия Кулебы, в разных странах мира эвакуации на родину ожидают почти 11,5 тысяч украинцев.
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"В настоящее время количество граждан, ожидающих эвакуации из разных стран мира, составляет 11 тысяч 449 человек. Эта цифра динамична, так как кто-то постоянно эвакуируется, а кто-то наоборот меняет свое мнение и решает эвакуироваться, информируя об этом посольство или консульство", – заявил министр во время сегодняшнего брифинга.
Но гражданам лучше оставаться сейчас в тех странах, где они находятся, поскольку "путешествие – это подвергание себя опасности".
"Вы не можете осуществить длительный переезд, не касаясь поверхности, не общаюсь с людьми, и вы никогда не знаете, где у вас будет риск заражения", – добавил Кулеба.
Подытоживая, глава МИД Украины заявил, что сейчас наступил критический период и ближайшие недели станут определяющими на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.
"В целях вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели находились пока там, где вы находитесь, это для вас лично гораздо безопасный вариант", – резюмировал Кулеба во время брифинга.
Стоит отметить, что вчера, 29 марта, украинцы устроили настоящий бунт в аэропорту под Киевом. Эвакуированные из Вьетнама граждане начали дебош с требованием не отправлять их в обсервацию из-за угрозы заражения коронавирусом.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что люди своими силами пытаются открыть двери аэропорта изнутри. При этом другие украинцы снимали происходящее снаружи все на телефон, ужасаясь поведению своих соотечественников, которые не хотели отправляться в обсервацию.
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