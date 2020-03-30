Украинцы по возможности должны оставаться в тех странах, где они сейчас находятся

Подобное заявление во время брифинга сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Politeka.net.

В частности, министр сделал громкое заявление после дебоша, который устроили украинцы в аэропорту Борисполь после эвакуации из Вьетнама.

По словам Дмитрия Кулебы, в разных странах мира эвакуации на родину ожидают почти 11,5 тысяч украинцев.

"В настоящее время количество граждан, ожидающих эвакуации из разных стран мира, составляет 11 тысяч 449 человек. Эта цифра динамична, так как кто-то постоянно эвакуируется, а кто-то наоборот меняет свое мнение и решает эвакуироваться, информируя об этом посольство или консульство", – заявил министр во время сегодняшнего брифинга.

Но гражданам лучше оставаться сейчас в тех странах, где они находятся, поскольку "путешествие – это подвергание себя опасности".

"Вы не можете осуществить длительный переезд, не касаясь поверхности, не общаюсь с людьми, и вы никогда не знаете, где у вас будет риск заражения", – добавил Кулеба.

Подытоживая, глава МИД Украины заявил, что сейчас наступил критический период и ближайшие недели станут определяющими на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.

"В целях вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели находились пока там, где вы находитесь, это для вас лично гораздо безопасный вариант", – резюмировал Кулеба во время брифинга.

Стоит отметить, что вчера, 29 марта, украинцы устроили настоящий бунт в аэропорту под Киевом. Эвакуированные из Вьетнама граждане начали дебош с требованием не отправлять их в обсервацию из-за угрозы заражения коронавирусом.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что люди своими силами пытаются открыть двери аэропорта изнутри. При этом другие украинцы снимали происходящее снаружи все на телефон, ужасаясь поведению своих соотечественников, которые не хотели отправляться в обсервацию.

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