Евгений Кошевой из «Квартала 95» раз и навсегда ответил на вопрос о своем переходе в политику и возможном участии в выборах мэра Киева

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах сразу несколько людей из «Квартала 95» присоединились к команде главы государства и сейчас вовсю строят свою карьеру в политике. Многие пророчили такую судьбу и лучшему другу президента, а также его бывшему коллеге по сцене – Евгению Кошевому. Однако, в интервью «Украинской правде» артист признался, что совсем не видит себя в таком амплуа.

«Я себя там (в политике – ред.) не вижу. Я не политический эксперт, я никогда так не интересовался политикой, чтоб прям, ой хотел туда попасть», - заявил Кошевой.

Он также прокомментировал слухи о том, что якобы собирается участвовать в выборах мэра Киева.

«Я никуда не собираюсь баллотироваться. Я не пойду в мэры Киева. Я останусь на своем месте, вот и все. Это мое официальное заявление!», - подчеркнул Кошевой.

Он также назвал все сообщения о своем выдвижении в политику обманом.

Отметим, что до этого Кошевой рассказал, что они с Зеленским обсуждали возможность его возвращения на сцену и Кошевой согласился «принять» президента обратно.

По словам артиста, после победы Зеленского на президентских выборах и, как результат, его ухода из «Квартала», ему было тяжело взять на себя оставленные коллегой обязанности. Однако, в будущем они уж планирует вернуть президенту его позицию в коллективе "Квартала".

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