Верховная Рада должна собраться для утверждения изменений в государственный бюджет на 2020 год

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Politeka.net.

По его словам, внеочередное заседание Парламента может состояться уже 8 или 9 апреля.

Как утверждает Давид Арахамия, в условиях карантина сейчас идет работа над изменениями в госбюджет на 2020 год и пакетом законопроектов о льготах для украинского бизнеса.

"Нам все равно нужно принять бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается другой пакет, это уже, кажется, третий пакет по борьбе с вирусом. Мы разрабатываем вместе со всеми фракциями общее видение льгот, которые мы можем предоставить бизнесу", - добавил глава фракции в эфире телеканала.

Стоит отметить, что ранее представитель правительства в Парламенте Василий Мокан ранее также говорил, что следующее внеочередное заседание Рады может состояться уже 6 – 8 апреля.

"Мы проголосовали за сокращенные сроки доработки (секвестра бюджета). Это означает, что в течение 7 календарных дней. Я прогнозирую, что на следующей неделе будет еще одно внеочередное заседание. Но, понятно, что конкретной даты пока нет", - заявлял ранее он.

Ранее мы рассказывали, что изгнанный слуга народа нанес удар в спину Зеленскому. В частности, нардеп Антон Поляков зарегистировал постановление об отмене результатов голосования за закон об открытии рынка земли.

Таким образом, подписание законопроекта, важность которого так акцентировал президент Владимир Зеленский, оказалось заблокированным.

Несмотря на то что Зеленский договорился с Петром Порошенко и "Голосом", и за закон нардепы таки проголосовали, это не спасло, ведь бывшие соратники начали вставлять палки в колеса. Можно сказать, что Зеленский получил удар в спину.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

Как сообщала Politeka, Зеленский в сговоре с Порошенко и "Голосом" заставил Раду принять закон о земле: "Чуть не плакал"

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