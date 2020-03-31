Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли

За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

"Я ставлю на голосование принятие во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками, с учетом всех поправок в дополнительной таблице... Прошу поддержать и проголосовать. За - 259. Решение принято", - заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

За проголосовали 259 парламентариев, против - 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.

Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов, "Европейская солидарность" - 23 голоса, "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона.

Перед этим на заседании Рады президент Владимир Зеленский взял слово и заявил о важности открытия рынка земли и принятия так званого "антиколомойского" закона для того, чтобы Украина получила помощь от МВФ. При этом в соцсетях и политических телеграм-каналах отметили, что президент в своей речи "чуть не плакал".

Согласно обновленной версии документа, со второго полугодия 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Открытие рынка земли было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, и выделения Украине 10 млрд долларов.

Отметим, в первые два года будет действовать ограничение на покупку земли – не более 100 га в одни руки.

С 2023 года ограничение составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено нынешним проектом.

Покупать землю можно будет только по безналу.

Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

Земли сельськоъозяйственного назначения продаваться не будут.

Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на референдуме.

Напомним, как известно, Зеленскому не хватало голосов за скандальные законы для получения нового кредита МВФ. Начались торги, которые, по словам инсайдеров, кроме прочего привели к расколу в "Слуге народа". В свою очередь скандальный блогер Анатолий Шарий отмечал, что Зеленскому пришлось в ступить в сговор с Порошенко, чтобы Рада приняла закон о рынке земли и так называемый "антиКоломойский" закон – закон о банках.

«ОПЗЖ с голосования спрыгнули, Тимошенко тоже поняла, что это супер-зашквар. Итак, ребята слуги МВФ опозорились, но у них ничего не получилось. Не получается пока что. Только ЕС («Европейская солидарность» — прим.ред.) и вонючий Голос — с ними….» - писал ранее Шарий на своей странице в Facebook.

В то же время в телеграм-канале «Легитимный» сообщили, что движет Петром Порошенко.

«Задумка Петра Алексеевича и его политтехнологов очень проста, он сейчас подыграет Зеленскому, тем самым выиграет себе ситуативный «иммунитет». Порошенко надо «время», чтобы удержаться в «игре». Порошенко понимает, что рейтинг Слуги Народа будет катастрофически падать, а непопулярные решения «убьют рейтинг» Зеленского. Выждав время и сохранив активы и «лицо», Порошенко нанесет Зеленскому удар в спину и отправит его «в историю», как слабого Президента. Поверьте, «соросята» помогут. Петр Алексеевич не перестал считать себя Президентом, а Зеленского считает случайным недоразумением.

В итоге большинство страны будет снова разочаровано и либо вообще не придут на выборы, либо их голоса растекутся по десятку «пустых кандидатов», а вот аудитория Петра Алексеевича «железная». Вот такую стратегию преследуют политтехнологи Петра Алексеевича. У них пока всё складывается "удачно", торги и "игра" продолжается".

Ситуацию прокомментировал лидер Национального корпуса Андрей Билецкий:

"Коалиция «Слуг», Порошенко и «Голоса». Нарушив Закон и плюнув на позицию большинства украинцев. Просто президенту очень горел транш от МВФ.

Но принятий только что законопроект глобально отличается от первого чтения. Запрет на продажу иностранцам без референдума. Не продается государственная и коммунальная земля. По крайней мере 4 года не продается юр. лицам и более чем по 100 га в одни руки. Планировали распродавать от 10 до 500 000 гектаров и уменьшили до 100, что напротив является недостаточной цифрой для успешного рынке. В мировой практике основа аграрного сектора - малые и средние фермерские хозяйства, которые обрабатывают 300-500 гектаров. Именно такими были предложения аграриев и Национального Корпуса. Но конструктив - это не про команду президента. Им горит транш. Проголосуйте хоть что-то.

То, что они приняли сегодня - преступление перед государством и доказательство внешнего управления страной. А измененый закон - заслуга улицы и общественного давления. Аграриев, ветеранов, патриотов, которые выходили против распродажи земли, за нормальные условия для рынка. От автопробегов под Радой до перекрытия трасс. Без этого «Слуги» протянули бы закон в первоначальном виде. И уже с завтрашнего дня мы должны были земельный аукцион с подставными фирмами и сотнями тысяч гектаров в одних руках.

Президент Зеленский завтра проснется в объятиях транша. И окончательно потеряв доверие украинцев к себе и своей команде. Слуги МВФ и западных кошельков. Теперь официально".

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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