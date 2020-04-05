Он уверен, что "наверху" занимаются совсем не тем, чем нужно

Обыски Службы Безопасности Украины в ООО "Евролаб" являются подставой



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политический эксперт Дмитрий Спивак в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Многие знают, что владельцем этой лаборатории является Андрей Пальчевский, но речь не о нем, а о самом действии", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что обвинение со стороны СБУ идет чуть ли не о государственной измене, но сами силовики не должны были таким заниматься.

"Это все из-за подозрения в 5 случаях. А то что власть привезла в страну двести тысяч людей это такое себе? А тут, что возможно 5... понимаете? У меня другой вопрос, при чем здесь СБУ? Это ж чистая подстава.", - уверен эксперт.

Кроме того, он напомнил, что ситуация в стране требует от СБУ заняться более важными делами.

"Я так понимаю, что с наркотрафиком у нас все нормально? На таможне у нас все хорошо? У нас янтарь перестали добывать? И диверсантов у нас нет и сфере экономики и сфере энергетики? А вот это показательное выступление, на мой взгляд, это очередной "зашквар" тех, кто принимал такие решение. Не этим должны заниматься службы и структуры ответственные за национальную безопасность", - заключил он.

Напомним, Служба безопасности Украины проводила обыски в ООО "Евролаб", потому что подозревает, что его должностные лица способствовали распространению эпидемии, скрыв выявленные случаи болезни.

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

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