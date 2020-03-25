Происходит "чернобылезация" проблемы: власти замалчивают о масштабах распространения COVID-19, как более тридцати лет назад - о взрыве на атомной станции

Своей точкой зрения поделился украинский журналист Андрей Пальчевский, опубликовавший видеообращение у себя на страничке в соцсети Фейсбук (чтобы посмотреть, проскролльте вниз), передает Politeka.net.

Эксперт назвал ужасающую цифру количества зараженных в нашей стране, которая отличается от официальной - в настоящее время МОЗ сообщило о 113 случаях COVID-19.

"Шесть с половиной тысяч заболевших в Украине - такое мнение специалистов, которым можно верить. А можно верить в глупости, как 97 заболевших, как пишет наш МОЗ. Для тех, кто пережил Чернобыль, абсолютно ясно, что власти делают тоже самое. "Чернобылезация" ситуации приводит к тому, что трагедия, которая разворачивается у нас сейчас с коронавирусом, замалчивается, и достигнет реально самых больших пропорций в Европе. Я, к сожалению, в этом не сомневаюсь. Одна только клиника "Евролаб" определила из 500 примерно образцов - 12 положительных, из которых шесть было подтверждено в Германии методом ПЦР, остальные китайской системой... Эта цифра не могла не насторожить. Информация была передана Минздраву", - заявил Пальчевский.

По его словам невозможно увидеть реальную картину, когда в стране делается минимальное количество тестов. В то же время в Италии проводят по 20 тысяч тестов на коронавирус ежедневно, в Корее уже сделали порядка 400 тысяч.

Также Пальчевский высказал свои предположения по поводу того, каким образом вирус попал в Украину.

"Двумя главными способами... Во-первых, это безумным решением принять заробитчан - безо всякой подготовки как на границе, так и с точки зрения развернутости эпидемиологических центров, которые могли бы их принять в случае необходимости... И во-вторых, так называемый, "куршавелевский фактор". Вообще лыжные курорты, как ни странно, стали самыми главными распространителями вируса в Европе. Один австрийский и в нашем случае "куршавелевский фактор", где, как вы знаете из прессы, находились и лежащий сейчас в больнице Валерий Хорошковский и еще группа людей, депутатов, которые стали жертвами вируса вследствие того, что они общались с теми, кто приехал из Куршавеля", - объяснил журналист.

Пальчевский подчеркнул, чтобы побороть коронавирус, украинцам следует со всей серьезностью отнестись к своему гражданскому долгу.

"Я считаю, что без участия общества, мы обречены на самую высокую заболеваемость в Европе, потому что то, что было сделано руководством страны до сих пор, нарушает все нормы и, кстати, законы (о том, что нельзя в карантин ввозить других людей тоже из зоны карантина)... Скорее всего, придется создавать народный информационный центр о коронавирусе, потому что власти будут все замалчивать, как они делают это последний месяц", - подытожил Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».

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