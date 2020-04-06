Николай Тищенко поразил странными рассуждениями о том, где Украина может взять деньги для бюджета

Скандально известный народный депутат из фракции «Слуга народа» поделился своим мнением об экономических проблемах в Украине. Соответствующее видео опубликовал в Фейсбук Андрей Лавров (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«В стране черная дыра – денег нет. Вы что этого не понимаете? Денег нет…Все было украдено. Ну мы же люди, мы же украинцы…ну зачем? Где взять деньги, если их нет? Ну где? Казна пустая. И тогда, если она пустая, нужно или сделать или повысить налоги или найти и собирать налоги там, где мы их никогда не собирали….или брать кредит», - то и дело сбиваясь предложил на видео Тищенко.

Автор публикации не оценил таких сумбурных идей украинского нардепа. Он обратил внимание на то, что сам Тищенко сейчас находится у власти, а потому тоже отвечает за ситуацию в стране.

«Экономист нового поколения. А я думаю, че так все х**во? Там все такие», - возмущается украинец в подписи к видео.

ЭКОНОМИСТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. А Я ДУМАЮ, ЧЁ ТАК ВСЁ ХУЁВО???? ТАМ ВСЕ ТАКИЕ................................... Gepostet von Andrey Lavrov am Samstag, 4. April 2020

Напомним, «Слуга народа» Тищенко стал фигурантом уголовного дела: речь идет о миллионах долларов.

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