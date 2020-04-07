Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что президент не может никому ничего поручить, так как никому не верит

Об этом педиатр рассказал в интервью Big Money – передаче, которая выходит на YouTube. По словам Комаровского, президенту Владимиру Зеленскому не с кем обсудить ситуацию, которая сложилась в Украине из-за пандемии. Он всех боится, поэтому не может эффективно справляться с проблемами, которые возникли из-за распространения вируса.

Комаровский уверен, что на данный момент Зеленскому некого поставить рядом с собой в качестве надежного советчика.

«Рядом с президентом никого нет. Президент боится всех, потому что он никому не верит. Я так понимаю, что за то время, что он побыл президентом, он 150 раз убедился в том, что никому верить нельзя. Что самые близкие разведут, обманут, подставят и будут еще обсуждать, как они развели президента и радоваться», - отметил Комаровский.

Он также рассказал, как поступил бы, если бы был президентом. По словам врача, он предложил бы забрать государственное финансирование в размере 3 миллиарда гривен у Академии медицинских наук и распределить его среди медиков.

Ранее доктор Комаровский заявлял, что ситуация с уханьским вирусом в Украине может резко ухудшиться, поскольку система здравоохранения впадет в коллапс при минимальной загрузке

Напомним, что доктору Комаровскому россияне сделали скандальное предложение, у Путина нет шансов: "Будьте нашим...".

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский похвалил бездействие Лукашенко в дни пандемии: «Видите, какой там мор».

Также Politeka писала, что Комаровский выдал, что ждет украинцев после строгого карантина: "Люди, вы понимаете, зачем он нужен?".