Ситуація з уханьским вірусом в Україні може різко погіршитися, оскільки система охорони здоров'я впаде в колапс при мінімальному завантаженні

Як повідомляє Politeka, про це розповів доктор Євген Комаровський під час свого інтерв'ю (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Наші вчені порахували, що якщо ми запровадимо суворий карантин, то люди все одно будуть хворіти, але в кожний окремо взятий момент часу не буде важко хворіти більше 200 осіб. Тобто, ми розтягнемо цю епідемію не на 5 днів, коли завтра захворіють 10 тисяч, а на рік. Але при цьому ми будемо рятувати тих, хто потенційно може померти. Правильна логіка? Абсолютно правильна», - зазначив він.

При цьому система охорони здоров'я, стверджує Комаровський, впаде в колапс при мінімальному навантаженні.

«Наявна система охорони здоров'я, на превеликий жаль, впаде в колапс при наявності 10 важких хворих на обласний центр. Десять чоловік, які будуть в одному реанімаційному відділенні інфекційної лікарні», - підкреслив він.

Окремої уваги, за словами Комаровського, заслуговує питання медиків, які піддаються загрозі більше за інших.

«У нас 40% медичного персоналу випадуть з процесу миттєво. В Італії цей показник на рівні 20%. Частина з них перекуплять багатенькі "буратіни", у яких буде свій, індивідуальний пост в маєтку. Частина абсолютно не мотивовані і порахують, скільки вони зароблять, і скільки можуть втратити», - уточнив він.

При цьому однією з можливих наслідків Комаровський назвав імміграцію українців через падіння економіки, яке може статися з-за політики «розтягування» епідемії.

«Ми намагаємося розтягнути весь цей жах на роки, убивши економіку, яка, побічно стане причиною смертей, імміграції величезної кількості людей. Що зараз потрібно? Просто вибудувати правильну математичну модель. Реальні можливості системи охорони здоров'я», - розповів він.

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