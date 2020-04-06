Доктора Євгенія Комаровського хочуть висунути на посаду президента

Про це написали під його новим фото в Instagram.

Комаровський опублікував знімок, на якому він лежить в жовтих весняних квітах.

Фото викликало бурхливу реакцію в мережі. Багатьох турбує те, що лікарі можуть «атакувати» кліщі.

«Доктор, а як же кліщі!?», «А кліщ!? Ми вже з собакена зняли», «І кліщів не боїтеся», «Акуратніше, я сьогодні гадюку в лісі бачила. Вже прокинулися і кліщі є. Коротше, сидіть вдома», «Кліщі в цьому році вже... швидше вставайте з рослин, шановний доктор! Ви нам потрібні здоровим!!!», «Нехай якнайшвидше все це закінчиться», «Доктор не застудіться, земля ще холодна! Ви нам дуже потрібні! Ви як голос Левітана, в ваших відео люди чують надію», «Ну вже і квіти в парку під забороною», «Весна ця нам запам'ятається надовго», - пишуть в коментарях.

Крім того, в коментарях розповіли, що хочуть бачити Комаровського міністром охорони здоров'я України. Але на цьому все не закінчилося, прозвучала пропозиція висунути його в президенти РФ. Зазначимо, з такою підтримкою лікаря Комаровського, у Путіна просто не залишиться шансів.

«Що потрібно зробити, щоб ви стали нашим міністром охорони здоров'я? Ви дуже розумна і освічена людина!! Чому велика частина наших політиків і міністрів такі «не розумні», "Будьте нашим міністро", «А ще краще президентом РФ», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, чому не можна змінювати паперову книгу на електронну.

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