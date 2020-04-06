Кожна людина на земній кулі змушена зустрітися з вірусом

Доктор Євген Комаровський зробив несподівану заяву щодо поширення китайського віруса

Так, в інтерв'ю Big Money відомий педіатр повідомив, що чим суворіше буде карантин (обмежені перельоти, заблокований транспорт, заблоковано реальне спілкування між людьми), тим довше вірус буде активний.

Щоб подивитися відео - проскролльте вниз).

Більш того, за його словами, на Землі з коронавірусом змушений зустрітися кожна людина.

"…Кожна людина на земній кулі змушена з ним зустрітися, ну, а куди він дінеться… тобто, кожен з нас з ним зустрінеться. Тільки ви з ним можете зустрітися сьогодні, а можете – через три місяці", – заявив лікар.

Комаровський додав, що кожен зустрінеться з вірусом, як тільки карантин закінчиться.

"Люди, ви розумієте, навіщо потрібен карантин?.. Суть, насправді, полягає в наступному: на сьогодні немає країни в світі, де (в лікарнях – Ред.) кількість ліжок, і кількість професіоналів, і кількість апаратів штучної вентиляції легенів впорається з ситуацією, коли одномоментно захворіють всі, хто може захворіти…", – сказав доктор.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розкрив, якими продуктами потрібно запастися на карантин: "Важливіше гречки".

Як повідомляла Politeka, Лобода негайно зв'язалася з Комаровським, Тілль Ліндеманн в реанімації: "Рятуйте!".

Також Politeka писала, що доктор Комаровський ошелешив українців, про пиво на карантині доведеться забути: причина.