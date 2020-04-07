Все может закончиться быстрее, чем мы думали

В правительстве хотят смягчить карантин в Украине уже через неделю

Уже сейчас власти рассматривают возможность смягчения карантинных мер в стране со второй половины апреля. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В Кабмине разработали план, согласно которому с 14 апреля в Украине откроются небольшие магазины площадью до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

Остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая.

С середины мая планируется возобновить учебный процесс в школах, а также открыть рестораны и косметические салоны.

При этом послабления не будут распространяться на ситуацию на украинской границе: открывать ее не планируют. Предполагается, что ограничения на въезд в страну сохранятся до июня, а ситуация с выездом будет зависеть от того, как будет протекать эпидемия.

Также стало известно, что в Кабмине не планируют запрещать празднование Пасхи. Действующие ограничения не позволяют украинцам ходить в гости, однако полиция не будет проверять соблюдение этих правил.

Отметим, что ранее сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что карантин в Украине можно будет закончить уже через две недели.

По словам Ляшко, завершить карантин как можно быстрее позволит соблюдение простых противоэпидемических правил.

Напомним, что премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина: "До сентября".

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