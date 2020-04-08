Сериал "Слуга народа" превратился в грандиозную политическую драму после утверждения "антиколомойского" закона

Об этом в своем Facebook написал журналист и блогер Юрий Бутусов, передает Politeka.net.

По его словам, украинцы стали свидетелями того, как началась необъявленная война олигарха Игоря Коломойского с президентом Владимиром Зеленским.

"Хотя как можно вести войну с тем, кто возвел Владимира Зеленского на президентское кресло и кто до сих пор является главным источником доходов "95 квартала"? Зеленскому придется начать войну, прежде всего, против самого себя. И воевать тут надо без улыбочек - а вот так жестко, с двумя автоматами в руках, по-настоящему", - озвучил нюансы Юрий Бутусов.

Он также отметил, что утверждение "антиколомойского" закона на внеочередной сессии не состоится из-за того, что слуги народа подали тысячи поправок к документу.

Юрий Бутусов также предупредил, что без этого закона МВФ не выделит Украине новый транш, после чего украинская экономика окончательно обвалится.

"Голосовать надо каждую правку по отдельности, тысячу за тысячей, день за днем, пакетом правки отклонить нельзя, а чтобы отвлечь авторов правок от продолжения их "творчества", их разве что надо задерживать. А без этого закона МВФ не даст ни цента и разваленная финансовая система государства просто схлопнется вместе со всей экономикой, сбережениями граждан, властью и всем ее рейтингом и карьерой Владимира Зеленского вообще", - добавил журналист.

Ранее мы рассказывали, что "слуги народа" взбунтовались против Зеленского. Как известно, так называемый "антиколомойский" закон Верховная Рада утвердила в первом чтении.

И за несколько дней парламентарии подали несколько тысяч поправок, что ставит под сомнение возможность утверждения этого законопроекта.

В целом, нардепы внесли свыше 16 тысяч поправок, и больше всего предложений поступило от "Слуги народа".

Абсолютный рекордсмен - исключенный из президентской фракции нардеп Антон Поляков, который подал 6033 правок.

Стоит отметить, что если Рада в целом не утвердит этот документ, то Украина останется без транша МВФ в размере $10 млрд.

Напомним, кредиторы МВФ выдвинули условия Украине, законов оказалось мало

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