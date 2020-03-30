Нардепы утвердили законопроект, который регулирует работу банковской системы Украины

Об этом пишет Politeka.net.

За соответствующее решение проголосовало 267 народных депутатов, включая нардепов из оппозиционных фракций.

Стоит отметить, что ради утверждения так называемого "антиколомойского" закона "слуги народа" решили сотрудничать со своими идейными врагами.

А документ поддержали депутаты от "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Голоса", группы "Доверия" и внефракционные.

Фракция "Батькивщина" в большой степени голосовала против законопроекта, а нардепы из ОПЗЖ удержались.

В пояснительной записке сказано, что этот документ устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений НБУ, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка.

Также документом будет усовершенствован механизм создания "переходного банка", чтобы он мог начать свое функционирование практически мгновенно.

Более того, законопроект усложнит возможные попытки олигарха Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году ПриватБанк или получить денежную компенсацию за него.

Отметим, что социальные сети позитивно отреагировали на эту новость и добавили, что олигарха Игоря Коломойского "сделали вместе" Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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Как заявляла глава-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, Украина должна запустить рынок земли и утвердить "антиколомойский" закон, который не позволит Игорю Коломойскому вернуть себе национализированный ПриватБанк.

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