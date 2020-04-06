Украина добилась увеличения помощи от МВФ с 5 до 8 миллиардов долларов, а также выполнила условия МВФ с принятием законов о земле и банках

Согласно договоренности, после подписания программы помощи от МВФ, Украина может рассчитывать уже в мае на первый транш в размере 2 млрд долларов. Об этом сообщил в эфире "Прямого" президент Владимир Зеленский. По его информации, первый транш должен поступить в течение 15 дней.

По мнению некоторых экономических аналитиков, есть большая вероятность того, что Украина может не дождаться кредита от МВФ и Всемирного банка. И этому есть несколько причин. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров объяснил нюансы:

"Судите сами. Чтобы все-таки получить кредит от ВБ, наши законодатели еще должны: во-первых, увеличить разрешенную к приватизации площадь земельного участка. Во-вторых, допустить к покупке земли юридических лиц. В-третьих, самое возмутительное – прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства", - отметил эксперт.

Также экономист подчеркнул, что МВФ не даст кредитные миллиарды, если во втором чтении не будет принят так называемый "антиколомойский закон".

"А в ближайшей перспективе это вряд ли удастся сделать народным депутатам от фракции "СН", т.к. в Раде уже зарегистрировано до 5000 поправок, которые еще даже не были рассмотрены в профильном комитете, - добавил Гончаров. - Готовимся к дефолту в тяжелейших условиях пандемии? И спорить тут нечего, Украина уже не в фокусе международной повестки Запада".

Вместе с тем, уже в мае Украине предстоит выплатить около 2 млрд долларов по внешним долгам.

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