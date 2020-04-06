Украина может не получить кредиты от МВФ и Всемирного банка

Как передает Politeka.net, такое мнение выразил экономист и директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Он отметил, что задержка с выделением кредитов связана с новыми унизительными условиями, которые поставили украинским властям.



"Судите сами. Чтобы всё-таки получить кредит от ВБ, наши законодатели еще должны: во-первых, увеличить разрешенную к приватизации площадь земельного участка. Во-вторых, допустить к покупке земли юридических лиц. В-третьих, самое возмутительное – прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства", - отметил он.

Также экономист подчеркнул, что МВФ не даст кредитные миллиарды, если во втором чтении не будет принят так называемый "антиколомойский закон".

"А в ближайшей перспективе это вряд ли удастся сделать народным депутатам от фракции "СН", т.к. в Раде уже зарегистрировано до 5000 поправок, которые еще даже не были рассмотрены в профильном комитете", - отметил он.

По словам экономиста, нас поставили на длинную паузу в сотрудничестве с МВФ и ВБ и это может значит, что кредита не будет.

"Готовимся к дефолту в тяжелейших условиях пандемии? И спорить тут нечего, Украина уже не в фокусе международной повестки Запада. Дескать, выкручивайтесь сами, как хотите, или беспрекословно выполняйте до запятой каждое наше требование", - заключил он.



Напомним, Международный валютный фонд призвал украинскую власть внести окончательные изменения в бюджет и принять закон о банках. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам МВФ приветствует поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков и ожидает его окончательного принятия.

"Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19", - заявил представитель.

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