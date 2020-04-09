В Офисе президента рассказали, что Владимир Зеленский сделал тест на уханьский вирус

Подробности рассказал заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает УП.

По его словам, уже создан механизм действий на случай положительного результата.

"Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может, там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что, если, не дай Бог, что-то – работа будет происходить в телефонном режиме", - сказал он.

По словам Тимошенко, сейчас Зеленский ежедневно находится в ОПУ. График работы у него не поменялся, "весь день расписан, как и раньше".

Также он рассказал, что сейчас на всех входах в ОП проверяют температуру, все носят маски, а в каждом кабинете и в общих зонах стоят дезинфекторы.

К тому же, сейчас все делается для того, чтобы работники ОП пересекались как можно реже, совещания чаще проводят в режиме видеоконференций. В частности, так проходят ежедневные селекторные совещания.

На личную аудиенцию к Зеленскому теперь могут попасть только глава ОПУ и несколько заместителей, больше никто.

Отметим, ранее Владимиру Зеленскому сделали тест на коронавирус. Тестирование провели, когда у нардепа Сергея Шахова подтвердилось заражение. Тогда проверяли всех, кто с ним перескался.

Тест Владимира Зеленского показал отрицательные результат.

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