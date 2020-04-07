Выполнение условия МВФ под угрозой из-за нескольких тысяч поправок, которые подали к "антиколомойскому" закону

Об этом в своем Facebook рассказал нардеп и замглавы профильного комитета Рады Ярослав Железняк, передает Politeka.net.

Как известно, так называемый "антиколомойский" закон Верховная Рада накануне утвердила в первом чтении.

И за несколько дней парламентарии подали несколько тысяч поправок, что ставит под сомнение возможность утверждения этого законопроекта.

В целом, нардепы внесли свыше 16 тысяч поправок, и больше всего предложений поступило от "Слуги народа".

Абсолютный рекордсмен - исключенный из президентской фракции нардеп Антон Поляков, который подал 6033 правок.

Далее идет Виктор Бондарь из группы "За майбутнє" (1911 поправок), за ним снова представители "Слуги народа": Олег Дунда (1656 шт.), Дмитрий Черный (1781 шт.), Сергей Демченко (1463 шт.), Александр Дубинский (1199 шт.), Ольга Василевская-Смаглюк (1689 шт.).

Украинцы неоднозначно отреагировали на новость и отметили, что после внесения правок была сформирована "группа Коломойского".

"Любовь - это подавать каждую правку вдвоем", "Имеем список группы Коломойского?", "Это война...", "Какой-то странный конкурс у вас в комитете. Может надо было сообщить, что победит тот, кто подаст меньше всех правок?", "Что-то Тимошенко не доработала...", "Какой отличный у вас комитет, я в восторге", "Великолепная семерка", "Нужно их забанить за спам", "Антон Поляков - общее среднее образование - 6000 поправок это как? Где он был раньше вундеркинд?", - шутят пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что МВФ поставил Украине условия для выделения транша в $10 млрд. Верховная Рада в обмен на кредит должна запустить рынок земли и утвердить закон о банках (антиколомойский закон).

После утверждения "антиколомойского" закона в первом чтении МВФ "обновил" свои требования и захотел, чтобы Верховная Рада в целом проголосовала за этот документ, который не позволит вернуть ПриватБанк олигарху Игорю Коломойскому.

Напомним, кредиторы МВФ выдвинули условия Украине, законов оказалось мало

Как сообщала Politeka, Зеленский пошел на сделку с Порошенко, чтобы разорить Коломойского: "Зробили його разом".

Также Politeka писала, что раскрыты условия договора Украины с МВФ, срочное заявление Зеленского: "Как только мы...".