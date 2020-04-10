Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и оправдался за то, что в последнее время выглядит вместе с командой уставшими
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу президента.
«Вы часто пишите, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали…» - отметил он.
Далее Зеленский рассказывает, что власть сделала для борьбы с вирусом из Китая. К примеру, из той же страны прибывает «все необходимое».
По его словам, сейчас чиновники планируют внести изменения в бюджет, чтобы помочь украинцам, которые из-за вынужденного карантина остались без работы.
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Кроме того, Зеленский высказался о хейтерах, которые критикуют трансляцию уроков для школьников через телевизор и ошибки, которые допускают учителя. По его словам, «страшно - быть никем и самоутверждаться, унижая других людей.Я говорю это каждому хейтеру, который считает своим священным обязательством написать гадость в адрес украинских учителей».
Как сообщалось ранее, жена президента Владимира Зеленского Елена обратилась к украинцам в связи с началом трансляции уроков для школьников, которая начнется завтра.
Так, детям рассказали, что уроки будут транслироваться с понедельника по пятницу по разным телеканалам. Программу будут показывать для учеников 5-11 классов. При этом украинцы обратили внимание на странный вид первой леди: складывалось впечатление, что лицо первой леди заплаканное.
Кроме того, украинцы не сдержались и поинтересовались у нее, как там в Швеции.
«Лена, как там Швеция? Видосик записала. В магазинах дорого?», «Ух, как же Первая Леди работает! Ух, прямо не спит и только помогает, помогает, помогает! Пока правда за три воскресенья смогла сделать видосик на фотку. Но дайте ей 100 дней! Ух, трудяжечка», «Мы в семье принципиально не смотрим телевизор и такового не имеем. Компьютер отнесли в ломбард. Как нам быть?», «Я не против, только каналы пусть разблокируют!», - пишут они.
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