Он признал, что все так и есть!

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и оправдался за то, что в последнее время выглядит вместе с командой уставшими

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу президента.

«Вы часто пишите, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали…» - отметил он.

Далее Зеленский рассказывает, что власть сделала для борьбы с вирусом из Китая. К примеру, из той же страны прибывает «все необходимое».

По его словам, сейчас чиновники планируют внести изменения в бюджет, чтобы помочь украинцам, которые из-за вынужденного карантина остались без работы.

Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації в Україні. У сьогоднішньому відеозверненні, присвяченому темі подолання COVID-19, Володимир Зеленський повідомив про те, що цього тижня до України прибуло 4 літаки з медичним вантажем, іще 4 мають прибути на вихідних. Паралельно, наголосив Президент, країна нарощує й власне виробництво засобів захисту. Крім того, Глава держави відзначив важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету, зокрема ті, завдяки яким: • суттєво збільшать виплати лікарям, які борються з коронавірусом; • здійснюватимуться виплати громадянам, котрі втратили роботу через карантин; • буде проіндексовано пенсії. Окремо Володимир Зеленський підтримав учителів, які долучилися до проекту «Всеукраїнська школа онлайн». «Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей», – наголосив Президент, коментуючи ситуацію з хейтерами, котрі почали писати образи на адресу українських учителів. Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 10. April 2020

Кроме того, Зеленский высказался о хейтерах, которые критикуют трансляцию уроков для школьников через телевизор и ошибки, которые допускают учителя. По его словам, «страшно - быть никем и самоутверждаться, унижая других людей.Я говорю это каждому хейтеру, который считает своим священным обязательством написать гадость в адрес украинских учителей».

Как сообщалось ранее, жена президента Владимира Зеленского Елена обратилась к украинцам в связи с началом трансляции уроков для школьников, которая начнется завтра.

Так, детям рассказали, что уроки будут транслироваться с понедельника по пятницу по разным телеканалам. Программу будут показывать для учеников 5-11 классов. При этом украинцы обратили внимание на странный вид первой леди: складывалось впечатление, что лицо первой леди заплаканное.

Кроме того, украинцы не сдержались и поинтересовались у нее, как там в Швеции.

«Лена, как там Швеция? Видосик записала. В магазинах дорого?», «Ух, как же Первая Леди работает! Ух, прямо не спит и только помогает, помогает, помогает! Пока правда за три воскресенья смогла сделать видосик на фотку. Но дайте ей 100 дней! Ух, трудяжечка», «Мы в семье принципиально не смотрим телевизор и такового не имеем. Компьютер отнесли в ломбард. Как нам быть?», «Я не против, только каналы пусть разблокируют!», - пишут они.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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