Пятого президента Петра Порошенко избрали сопредседателем парламентской фракции "Европейская солидарность"

Эту информацию во время сегодняшнего брифинга подтвердил спикер Парламента Дмитрий Разумков, передает Politeka.net.

В частности, спикер Верховной Рады решил прокомментировать появление экс-президента Петра Порошенко на сегодняшнем совещании глав фракций и групп в новом "статусе".

"По состоянию на сегодня, у меня протокол, Петр Алексеевич Порошенко также избран сопредседателем фракции "Европейская солидарность". Это первое заседание, на котором он был в этом статусе", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Стоит отметить, что в состав парламентской фракции "Европейской солидарности" входят 27 депутатов. Ранее сопредседателями "ЕС" были Ирина Геращенко и Артур Герасимов.

Ранее мы рассказывали о сговоре между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Как известно, МВФ поставил Украине условие для выделения $10 млрд.

Украина в обмен на транш должна утвердить "антиколомойский" закон и запустить рынок земли. А для позитивного голосования президенту Владимиру Зеленскому пришлось договариваться с другими нардепами, в том числе и пятым президентом Петром Порошенко.

Законы были проголосованы в первом чтении, но выделение транша все равно под угрозой. Выяснилось, что нардеп Антон Поляков решил вонзить президенту нож в спину и подал более 6 тысяч поправок к закону.

Таким образом, подписание законопроекта, важность которого так акцентировал президент Владимир Зеленский, оказалось заблокированным.

Несмотря на то что Зеленский договорился с Петром Порошенко и "Голосом", и за закон нардепы таки проголосовали, это не спасло, ведь бывшие соратники начали вставлять палки в колеса. Можно сказать, что Зеленский получил удар в спину.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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