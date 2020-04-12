Такого от него не ожидали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль угодил в конфуз из-за поздравления с Пасхой

Глава украинского правительства допустил неприятную ошибку при обращении к верующим украинцам. 12 апреля христиане западного обряда отмечают Пасху, однако в своем обращении к людям, опубликованном в Телеграм, Шмыгаль перепутал этот церковный праздник с Рождеством.

«Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поприветствовать рождение Христа. Но, к сожалению, не в этом году», - написал Шмыгаль.

Таким образом, он явно перепутал праздник, посвященный рождению Христа, с днем его Воскресения.

Стоит отметить, что рождение Иисуса верующие отмечают на Рождество – 25 декабря для католиков и 7 января для православных. Воскресению Христа посвящен праздник Пасхи, который католики в этом году отмечают 12 апреля, а православные – 19 апреля.

До этого мы писали о том, что правительство намерено продлить карантин в Украине до начала мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабмина в среду, 8 апреля.

"Украина - одна из таких стран, где рекомендуют продлить как можно дольше, сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев", - сказал премьер.

Напомним, карантин в Украине продлят, решение окончательное: Шмыгаль назвал дату освобождения.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что украинцам раскрыли глаза на госпереворот, Шмыгаль пересек черту: "Завершится 6 апреля".