Андрей Пальчевский и экс-министр финансов Игорь Уманский рассказали, почему Владимир Зеленский может досрочно уйти с поста президента

Эксперты устроили дискуссию в эфире Politeka-online. Чтобы посмотреть полное видео - скрольте вниз.

Андрей Пальчевский напомнил о "пленках Гончарука" - записях, на которых уже бывший премьер заявил, что у Владимира Зеленского "примитивное понимание экономики".

"Все понимают, что Зеленский не экономист (это шутка), особенно хорошо это понимал, как вы помните, бывший премьер-министр, Алексей "киндер сюрприз" Гончарук, который охарактеризовал не очень лестно представления президента об экономике", - отметил телеведущий.

В ответ Игорь Уманский возразил, что действующий президент довольно хорошо разбирается в экономической ситуации. И он это заметил на посту главы Минфина:

"Гончарук в этом отношении был неправ, это иллюзия, что Зеленский мало понимает в экономике. Для президента, поверьте, он понимает значительно больше, чем даже необходимо президенту".

Андрей Пальчевский продолжил свою мысль и предположил, что Владимиру Зеленскому нужно осознать свое положение и покинуть пост, пока не стало слишком поздно.

"Я считаю, что Владимир Александрович Зеленский никогда не станет великим президентом, но, очевидно, он может остаться великим человеком и вовремя уйти", - он поинтересовался у Уманского, сможет ли Зеленский найти силы сказать: "Вы знаете, я не смог, я отдаю, я ухожу. Пусть придет тот, кто сильнее меня".

Он также отметил активную текучку кадров во время эпидемии китайского вируса. Особенно часто в Украине меняются руководители Минздрава.

"Смена уже трех министров здравоохранения в эпоху пандемии - это реакция на собственное бессилие. Давайте называть вещи своими именами", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

В ответ Игорь Уманский предположил, что Зеленский сможет самостоятельно уйти из власти. Однако пока бывший министр не видит для этого никаких предпосылок:

"Я думаю, что внутренне он достаточно сильный, чтобы выйти, принять такое решение и уйти сам. Мне так кажется, но покая не вижу такой готовности и уверенности, покая вижу настрой двигаться вперед и что-то делать".

Игорь Уманский добавил, что даже с уходом Владимира Зеленского модель не поменяется. Поэтому нужно проводить конституционную реформу и основательно менять форму правления.

Напомним, что Пальчевский резко прошелся по смотрящему Зеленского: «И эти люди запрещают нам ковыряться в носу».

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