В правительстве раскрыли все детали

Стало известно, кто будет выполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Дениса Шмыгаля

Об этом сказано в постановлении Кабинета министров от 25 марта, пишут Украинские новости.

В документе сказано, что в случае отсутствия Дениса Шмыгаля его полномочия автоматически переходят к действующему вице-премьер-министру, министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову.

"Установить, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия осуществляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - сказано в правительственном постановлении.

Помимо этого, Кабинет министров этим документом определил вопросы, которые находятся в компетенции вице-премьеров.

В постановлении говорится, что в случае отсутствия по уважительным причинам Резникова, его полномочия исполняет вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, в случае отсутствия Пристайко - полномочия будет исполнять вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в случае отсутствия Федорова его полномочия исполняет Резников.

Ранее мы рассказывали, как премьер Денис Шмыгаль опозорился. Глава украинского правительства допустил неприятную ошибку при обращении к верующим украинцам.

12 апреля христиане западного обряда отмечают Пасху, однако в своем обращении к людям, Шмыгаль перепутал этот церковный праздник с Рождеством.

«Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поприветствовать рождение Христа. Но, к сожалению, не в этом году», - написал Шмыгаль.

Напомним, карантин в Украине продлят, решение окончательное: Шмыгаль назвал дату освобождения.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что украинцам раскрыли глаза на госпереворот, Шмыгаль пересек черту: "Завершится 6 апреля".