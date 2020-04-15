Новая помошница премьер-министра Дениса Шмыгаля привлекла внимание пользователей сети

Помошница премьера Алина Долгих опубликовала электронную декларацию, что и вызвало горячую дискуссию. Ее профессиональные навыки поставили под сомнение.

Как сообщает Politeka.net, пользователь сети Facebook Вадим Дмитрук нашел информацию о том, что еще два года назад Алина Долгих искала работу через интернет, разместив свое резюме.

В резюме она указала, что работала барменом-кассиром в Виннице и в хостесом в Киеве. Что же касается ее образования, то она закончила Киевский национальный университет культуры и искусств. К своему посту он прикрепил несколько фотодоказательств.

"Только что подала декларацию на должность. Еще 2 года назад искала работу через интернет. А раньше выпускница "кулька" Поплавского работала в сфере хостес. И вот нашла таки соответствующую работу! Респект!" – написал он.

Также ранее сообщалось, что стало известно, кто будет выполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Дениса Шмыгаля. Об этом сказано в постановлении Кабинета министров от 25 марта

В документе сказано, что в случае отсутствия Дениса Шмыгаля его полномочия автоматически переходят к действующему вице-премьер-министру, министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову.

Напомним, карантин в Украине продлят, решение окончательное: Шмыгаль назвал дату освобождения.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что украинцам раскрыли глаза на госпереворот, Шмыгаль пересек черту: "Завершится 6 апреля".