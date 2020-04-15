Президент Франции Эммануэль Макрон решил убедить главу РФ Владимира Путина прекратить боевые действия, в частности на Донбассе

Из-за пандемии китайского вируса генсек ООН Антониу Гутерриш призывал к глобальному прекращению огня в мире.

Инициативу уже поддержали трое мировых лидеров: президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время рассчитывает получить и от Путина согласие на прекращение огня.

"Мы говорили с ним в начале этой инициативы. Я не разговаривал с ним с тех пор, как я получил твердое подтверждение от других лидеров. Я сделаю это в ближайшие несколько часов. Думаю, что президент Путин наверняка согласится", – сказал президент Франции.

Ранее сообщалось, что пандемия неожиданно дает возможность разрешить войну на Донбассе и противостоять нападкам президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в открытом письме Дональду Трампу, которое подписали экс-послы США Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер.

Дипломаты не сомневаются, что эпидемия китайского вируса и падение цен на черное золото больно бьют по режиму Владимира Путина. Поэтому Белый дом и их союзники могут предложить Владимиру Путину отмену санкций в обмен на прекращение войны в Украине.

Напомним, Ахеджакова предсказала, когда режиму Путина придет конец: "Пропагандисты быстро перестроятся".

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