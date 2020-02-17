Владимир Путин попытается взять реванш за развал СССР и в 2020 году развяжет новую войну

Об этом в интервью Эху Москвы рассказал российский политолог Валерий Соловей.

По его словам, россияне могут проснуться в другой стране при условии, если важные решения все таки будут утверждены.

«Развернется невидимая миру, по счастью (это очень хорошо, что невидимая) ожесточенная борьба за принятие определенных решений. Если решения эти будут приняты, на все про все уйдет 2−3 недели, то тогда мы окажемся с вами в совершенно другой стране и, возможно даже, в другом мире», — подчеркнул политолог в эфире радиостанции.

Но с кем именно Российская Федерация будет воевать, Валерий Соловей не сказал.

«С кем Россия захочет, с тем она и начнет воевать, вы же понимаете. Мы же хотим мир, желательно весь», — отметил он и добавил: «Мы не знаем, что нас ожидает. По счастью, большинство наших соотечественников не представляет, что нас может ожидать», - резюмировал российский политолог.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин готовит мощный удар по Европе. По словам политолога Валерия Соловья, для реализации своих планов Кремль может наполнить Европу миллионами новых беженцев.

Он добавил, что в Москве уже давно решили якобы канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон готовы сдаться и пойти на любые условия президента РФ Владимира Путина, а больше в Европе некому сопротивляться России.

Политолог выразил уверенность, что кроме снятия санкций Россия желает признания своего влияния над Украиной, Молдовой, Беларусью и Грузией, а самое опасное, что они уверены, что могут добиться этого в 2020 году.

"Считают, что в этом году можно этого добиться, психологически Меркель и Макрон уже готовы. Если же будут сопротивляться, Москва может задействовать рычаги давления", - уверенно заявил Валерий Соловей.

Напомним, в России выдали финальную цель Путина в Украине.

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