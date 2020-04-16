В Офисе Президента готовятся объявить о продлении карантина в Украине

Об этом со ссылкой на источники в ОП сообщил Телеграмм-канал «Женщина с косой». Согласно данным авторов канала, сейчас в Офисе разрабатывают несколько вариантов по выходу из карантина, которые предусматривают смягчение карантинных ограничений по ходу событий.

При этом в ОП уже приняли решение продлить общенациональный карантин до 11 мая. Об этом сообщат ближе к 24 апреля, когда будет подходить к концу срок нынешнего карантина. Но, как отмечают источники, решение уже принято.

Как объясняют авторы канала, логика властей проста. На 24 апреля в Украине прогнозируют пик заболеваемости, поэтому снимать карантин никто не будет.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неделю назад предупреждал, что карантин не закончится в апреле и, вероятнее всего, продлится до мая. По словам Шмыгаля, в мае при условии, что все будет хорошо, будет запущена экономика, но карантин отменен не будет.

Министр здравоохранения Максим Степанов также ранее заявлял, что говорить о завершении карантина рано.

Тем временем, Франция продлила карантин до 11 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что эпидемия замедляется, но строгий карантин придется соблюдать до 11 мая. Макрон предупредил, что для групп риска карантин могут продлить на более длительный срок. Кстати, в планах французской власти открыть школы уже после 11 мая. А вот общепиты и развлекательные заведения будут закрыты.

Напомним, что карантин ужесточают в Киеве: "на всех въездах в город...".

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