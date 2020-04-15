Стрімке поширення китайського вірусу в Україні ставить під сумнів завершення карантину 24 квітня

15 квітня в Україні зафіксована найбільша кількість випадків зараження на добу за весь час карантину - 392 (тобто приріст хворих порівняно з попередньою добою склав -11,2%). За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це антирекорд для України, передає Politeka.net з посиланням на сайт МОЗ.

Тому, на думку чиновника, зараз рано говорити про скасування карантинних заходів.

"Про це можна буде говорити тільки після того, як в країні буде спостерігатися стійке зниження кількості захворювань", - резюмував Степанов.

Зазначимо, ще два дні тому його заступник – головний санлікар країни Віктор Ляшко – не виключав зняття обмежень 24 квітня. У свою чергу, прем'єр Денис Шмигаль говорив про початок травня.

Згідно з даними МОЗ, станом на 9 ранку 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 лабораторно підтверджених випадків китайського вірусу, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

Раніше ми повідомляли, стали відомі перші кроки влади після карантину. Зокрема, Віктор Ляшко заявив про те, що із завершенням ізоляції по всій країні запустять тестування на антитіла методом імуноферментного аналізу.

"Ми розробляємо кроки, як потрібно надалі виходити з карантину. Один з цих методів – введення нового виду тестування: ІФА-тестів, які будуть показувати наявність антитіл - що підтверджують, перехворіла людина чи ні", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.

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