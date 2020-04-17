Президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно обмена пленными, который состоялся 16 апреля

Видеообращение по этому поводу появилось на официальной странице президента в Twitter. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Зеленский заявил, что возвращают не только военных, но также и простых жителей Украины, которые попали в плен к боевикам.

В рамках обмена всех на всех Украина 16 апреля вернула 16 своих граждан.

Пользователи сети комментируют заявление Зеленского, а также решили задать вопросы, которые накопились в президенту.

«Из 19 "обмена" 1 военнослужащий. А кто остальные? И кого и сколько мы отдаем?», «Где посадки, где реформы, где социальные лифты???!!! Вова хорош нам по ушам ездить», «Реформа децентрализация остановлена. Реформа в армии остановлена. Реформа судебной системы остановлена. На ключевые должности назначаются друзья. Коррупция зашкаливает (Оман, пленки Ермака, продажа масок). Безработица растет, цены зашкаливают. Ты многого достиг за год», «Владимир Александрович! Пожалуйста, вводите цифровизацию только для чиновников и уголовников! Ведь это действительно преступники и за ними надо следить круглосуточно! Дайте простым людям спастись», - пишут под видеообращением.

Кроме того, в сети обратили внимание на то, что внешне Зеленский заметно изменился за год своего президентства.

«А личико все круглеет и круглеет...», «Пухнет с голода», «Разбух», - пишут в комментариях.



Зеленский год назад

Ми будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому. pic.twitter.com/rz7YiK1D8j — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2020

Напомним, Зеленского разнесли за реакцию на пожар в Чернобыле: «на Оман время есть, а 100 км от Киева – далеко».

Как сообщала Politeka, ситуация с обменом пленных на грани, Зеленского вывели на чистую воду: "Это люди, не имеющие отношения к конфликту".

Также Politeka писала, что раскрыты последствия российских условий для Украины: "300 лет придется..."