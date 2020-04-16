Седьмой год боевых действий на Донбассе показывает, что Россия не собирается оставлять в покое Украину

И условный мир в этом противостоянии возможен только в одном случае: если Украина сдастся. Такое мнение в интервью «Апостроф TV» озвучил участник войны, израильский волонтер и инструктор подразделений Национальной гвардии Цви Ариэли.

«На их условиях, выполнить все договоренности, которые взяли на себя обе стороны», – пояснил гость.

Он подчеркнул, что среди условий – проведение выборов на оккупированных территориях. И этого категорически нельзя допустить.

«Мы не можем вернуть себе области на их условиях, мы не можем условного Моторолу или кого-то еще принять как полноправного члена украинского государства. И неважно – маргиналы, не маргиналы, националисты, демократы – никакой патриот этого не поймет. Этого нельзя делать ни в коем случае», – считает Ариэли.

Он выразил надежду, что в планы президента такие уступки не входят.

«Есть другие варианты, есть катастрофы, экономические ухудшения, которые могут вынудить Россию отказаться от излишнего груза. Но, сейчас это выглядит так: они могут нам позволить прекратить эту войну, но мы не можем перестать быть украинским независимым государством, мы не должны этого делать», – подчеркнул военный.

Он уверен, что любой здравомыслящий патриот не должен соглашаться на такие условия – остаться частью России без возможности свободного волеизъявления. Украинцы должны сами решать свою судьбу, и планировать вектор движения и развития. Россияне не могут указывать, что нам делать.

«300 лет рабства – люди по-разному это воспринимают. Но, если мы согласимся на российские условия, останемся частью, придатком РФ, то эти 300 лет рабства продолжатся... Я думаю, что единственная возможность правильно решить такие вопросы, как выборы в ОРДЛО и т. д., – провести референдум, чтобы украинский народ здесь, на свободных территориях сам решил – хочет он этого или нет», – подытожил израильтянин.

Ранее мы писали о том, что глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко акцентировал внимание на том, что прямых переговоров у Киева с боевиками «Л/ДНР» не будет и никакого статуса наблюдателя РФ не получит. Он также добавил, что на сегодняшний момент существуют переговоры по сути между Украиной и РФ, как и состояние войны, которую развязал Кремль.

Напомним, жители Донбасса заплатят детьми за «русский мир».

Как сообщала Politeka, Путин бросил Донбасс.

Также Politeka писала, что у Зеленского предложили провести выборы в Крыму: что это значит и кто будет голосовать.