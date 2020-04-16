В четверг, 16 апреля, произошел очередной обмен пленными с ДНР/ЛНР, однако не обошлось без проблем

Родственники пленных украинцев, которых не включили в списки на обмен, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Люди потребовали личной встречи с ним, чтобы получить объяснения, почему в списках на обмен оказываются те, кто не имеет никакого отношения к защите страны, тогда как об их родных в очередной раз забыли (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Это видео записываем как крик души. Все мы родственники пленных, которые, несмотря на обещания властей, до сих пор не попали в списки обмена и на протяжении долгих лет находятся в плену. Мы рады, что происходит очередной обмен, но нам надоело видеть, как в списки на обмен попадают люди, которые не имеют отношения к конфликту на Донбассе. И после очередного обмена заливаться слезами", - заявила Татьяна Матюшенко, муж которой находится в плену с 2015 года.

"Господин президент, скажите, собираетесь ли вы возвращать мою маму домой. Возможно настало время услышать нас и поговорить", - добавила Изабелла Пех.

Обращение к Президенту Украины!!! Давайте поговорим!!! Gepostet von Татьяна Матюшенко am Mittwoch, 15. April 2020

Ранее мы сообщали, 16 апреля Украина вернула 19 пленников из оккупированных территорий. Процесс происходил в районе КПП Горловки.

Это уже третий этап освобождения при каденции Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, второй в декабре 2019 - 76 граждан.

В пресс-службе Офиса президента отмечают, что продолжаются переговоры об освобождении остальных пленников.

"Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - говорится в сообщении на сайте ОП.

Напомним, оккупанты пошли в атаку и подло расстреляли ВСУ из пулеметов, есть потери.

Как сообщала Politeka, Зеленский с черепом передал агрессивное послание Кремлю: "Украина или...", скандальные кадры.